Житель Алтайского края целый год хранил расчлененную жену в пакетах около дома

© vk.com
Житель Алтайского края целый год хранил расчлененную жену в пакетах около дома
01 Апр 2022, 08:26

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Новоалтайска. Мужчина признался в убийстве жены — преступление было совершено в начале зимы 2021 года, а останки он хранил в погребе.

По данным Следственного комитета, в начале января 2021 года в одном из частных домов Новоалтайска мужчина топором зарубил супругу.

«В ходе ссоры нанес не менее пяти ударов обухом топора по голове своей супруге. Впоследствии с целью сокрытия следов преступления мужчина расчленил тело 29-летней женщины, и, сложив его части в пакеты, отнес в погреб, находящийся возле жилого дома, где хранил на протяжении года», — говорится в сообщении СК.

В январе 2022 года обвиняемый признался в преступлении. В погребе следователи нашли костные останки, по которым удалось идентифицировать личность жертвы. «Мотивом совершения преступления явились конфликтные отношения на почве ревности супругов», — добавили в СК.

Известно, что у мужчины есть психическое заболевание. Ему была назначена психиатрическая экспертиза, которая установила его невменяемость.

Уголовное дело с утвержденным прокурором Новоалтайска постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд.


Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
Новосибирский застройщик о состоянии рынка: «Деньги обесцениваются с огромной скоростью» Новосибирский застройщик о состоянии рынка: «Деньги обесцениваются с огромной скоростью»
Последние материалы
01 Апр, 09:39
«Как работает пропаганда» и «Неудобное прошлое». Какие книги стали раскупать новосибирцы после 24 февраля
01 Апр, 09:37
Дело Виссариона передают в суд
01 Апр, 09:36
Россия ввела запрет на экспорт подсолнечника и рапса
01 Апр, 09:02
Дети падают в лужи по дороге в школу в Северске
01 Апр, 08:26
Житель Алтайского края целый год хранил расчлененную жену в пакетах около дома
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования