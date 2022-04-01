Житель Алтайского края целый год хранил расчлененную жену в пакетах около дома

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В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Новоалтайска. Мужчина признался в убийстве жены — преступление было совершено в начале зимы 2021 года, а останки он хранил в погребе.

По данным Следственного комитета, в начале января 2021 года в одном из частных домов Новоалтайска мужчина топором зарубил супругу.



«В ходе ссоры нанес не менее пяти ударов обухом топора по голове своей супруге. Впоследствии с целью сокрытия следов преступления мужчина расчленил тело 29-летней женщины, и, сложив его части в пакеты, отнес в погреб, находящийся возле жилого дома, где хранил на протяжении года», — говорится в сообщении СК.

В январе 2022 года обвиняемый признался в преступлении. В погребе следователи нашли костные останки, по которым удалось идентифицировать личность жертвы. «Мотивом совершения преступления явились конфликтные отношения на почве ревности супругов», — добавили в СК.

Известно, что у мужчины есть психическое заболевание. Ему была назначена психиатрическая экспертиза, которая установила его невменяемость.

Уголовное дело с утвержденным прокурором Новоалтайска постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд.