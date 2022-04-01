Дети падают в лужи по дороге в школу в Северске

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Дети падают в лужи по дороге в школу в Северске
01 Апр 2022, 09:02

В Северске Томской области образовались огромные лужи около школы. Дети падают в них прямо на территории образовательного учреждения.

Дети падают в лужу по дороге в школу №83 в Северске. Видео опубликовал Tomsk.ru

«Одна из родительниц сняла видео, как дети падают в лужу, которая образовалась возле ворот школы №83. Женщина просто стояла возле забора и снимала видео, на котором дети один за другим оказывались в ледяной грязной воде. Она просит администрацию предпринять меры для изменения ситуации», — отметило издание.

Мэр Северска — единоросс Николай Диденко. Его сын, депутат Госдумы Алексей Диденко (ЛДПР) накануне стал первым замруководителя центрального аппарата партии.


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