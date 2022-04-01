«Как работает пропаганда» и «Неудобное прошлое». Какие книги стали раскупать новосибирцы после 24 февраля

© vk.com/peremen_nsk. Анна Яковлева

В марте у новосибирцев заметно вырос спрос на литературу об истории России и Германии, о советском быте и политических механизмах, в частности, на «Практическую политологию» Екатерины Шульман, «Как работает пропаганда» Тамары Эйдельман, «Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение» Алексея Юрчака. Об этом свидетельствуют данные книжного магазина «Перемен».

Директор магазина Анна Яковлева рассказывает, почему в «Перемен» ожидали совсем других запросов и какие интересные книги появятся у них в ближайшее время.

«После 24 февраля вместе со всем миром заметно и почти мгновенно изменился и запрос на чтение в аудитории независимого книжного — порой гости напрямую спрашивают, что почитать о коллективной ответственности и колониальном прошлом России, чаще — о том, как понять, что происходит и как не сойти с ума. Мы ожидали большого запроса на отвлекающую литературу — от семейных саг до фантастики, но отвлечься, кажется, пока не удается даже так.

С начала года главными хитами продаж были и остаются романы современных русскоязычных писательниц: „Имени такого-то“ Линор Горалик — мрачная фантасмагория, основанная на реальной эвакуации по Волге московской психиатрической больницы имени Кащенко осенью 1941 года; „Рана“ Оксаны Васякиной — автофикшн о поездке в Сибирь с прахом матери, недавно получивший главный приз премии НОС (Новая Словесность); „Кожа“ Евгении Некрасовой — исторический роман с двумя главными героинями — чернокожей рабыней американского Юга Хоуп и русской крестьянкой Домной, буквально меняющимися своей кожей и живущими жизни друг друга в России и США середины XIX века; и тоненькая, но очень громкая книга „Девочки и институции“ активистки Дарьи Серенко — поэма в прозе, главные героини которой — незаметные сотрудницы муниципальных культурных предприятий — музеев, галерей и библиотек.

Не нужно быть серьезным литературным критиком, чтобы видеть, как на наших глазах все больше права голоса в литературе получают женщины — и не только в развлекательных жанрах, но в изменениях самой структуры письма, и наблюдать это очень захватывающе. В апреле в эту группу лидеров почти очевидно ворвется Вера Богданова — ее новый роман „Сезон отравленных плодов“ только что появился в продаже, а мы уже переживаем, что заказали маловато, а в конце апреля в продаже должен появиться второй роман Оксаны Васякиной „Степь“, и мы уже собираем предзаказы.

Так же с заказом мы не угадали еще с несколькими книгами в этом марте — стоило привозить как можно больше „Практической политологии“ Екатерины Шульман (книга у нас закончилась в первую неделю марта, издательство обещает допечатку к маю), книгу Николая Эппле „Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах“ — закончилась она и у издательства, ждем дополнительный тираж в апреле. В допечатку ушел новый тираж книги историка Тамары Эйдельман „Как работает пропаганда“ — должен быть в мае.

Очевидный большой интерес снова вызывают книги немецкого журналиста и военного эмигранта сороковых Себастьяна Хаффнера „Некто Гитлер. Политика преступления“ и „История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха“ — наблюдения за Германией с 1914 по 1945 в попытке ответить на вопрос, что привело немцев к принятию власти нацистов и повело толпу на величайшее преступление двадцатого века. В прошлый раз большой интерес к этим книгам наблюдался летом 2019 года — вокруг дела журналиста Ивана Голунова.

Кроме того, регулярный интерес снова вызывают книга Алексея Юрчака „Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение“ — популярное исследование культурного быта и мышления советских людей 1960–1980-х годов, включающее материалы новосибирцев, и другие исследования советского быта — „Пассажиры колбасного поезда“ Наталии Лебиной и „Магазина Березка. Парадоксы потребления в позднем СССР“ Анны Ивановой.

Наша личная горячая рекомендация в этом месяце — „Кажется, Эстер“ украинско-немецкой журналистки Кати Петровской. Глубокий разговор-воспоминание об известных Кате моментах жизни ее семьи внутри двадцатого века: покушение на немецкого посла, Бабий Яр, эвакуация, обучение немых детей как семейная специализация.

Текст написан на немецком языке — и это становится как бременем для автора (язык тех, кто убил большую часть твоей семьи), так и спасением, возможностью сказать то, что не получалось на русском и украинском. Книга была впервые издана в Германии в 2014 году, но, как и ранние интервью Петровской, читается сейчас как самый свежий текст и перекликается со многими мыслями в наших головах в этом марте».

