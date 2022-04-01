Россия ввела запрет на экспорт подсолнечника и рапса

© pixabay.com
Россия ввела запрет на экспорт подсолнечника и рапса
01 Апр 2022, 09:36

Правительство России в рамках мер по защите внутреннего продовольственного рынка ввело временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса. Он будет действовать с 1 апреля по 31 августа 2022 года.

«Сейчас на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные отмечается повышенный спрос на российскую продукцию. Решение принято для обеспечения потребностей в сырье предприятий переработки, а также отрасли животноводства — продуктами переработки этих масличных культур», — поясняется в сообщении правительства.

Временное ограничение не будет действовать на вывоз рапса и подсолнечника в страны Евразийского экономического союза, а также по международным межправительственным соглашениям.

По оценке исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса стабилизирует рынок.

«По нашим прогнозам, цены на подсолнечник в ближайшие недели должны снизиться с текущей стоимости более 50 тыс. рублей за тонну до ниже 40 тыс. рублей и остаться в этих пределах до нового урожая», — прогнозирует исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев (цитата по сайту объединения).

Кроме того, с 15 апреля вводится квота на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника. На масло установлен лимит объема в 1,5 млн т, на жмых — 700 тыс. т. Квота будет действовать до 31 августа включительно.


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