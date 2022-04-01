Родители новосибирского подростка заявили о попытке изнасилования их сына в школьной раздевалке

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В Новосибирской области родители 12-летнего подростка заявили в полиции, что их сына попытались изнасиловать двое старшеклассников. Школьников остановил учитель. Проверку начал Следственный комитет, куда передали материалы.

Двух старшеклассников подозревают в нападении на 12-летнего подростка в одной из школ Коченевского района, сообщили в пресс-службе управления СК по Новосибирской области 1 апреля.



По предварительным данным, 17 марта старшеклассники высказали угрозу применить физическое насилие в отношении мальчика, однако их действия пресек учитель, зашедший в раздевалку физкультурного зала.

Следственный комитет начал проверку.

НГС в областном главке полиции рассказали, что им поступило заявление о попытке изнасилования школьника двумя несовершеннолетними подростками, после чего МВД передало данные в СК. Но там Тайге.инфо заявили, что «сексуального насилия не было».

«На перемене после третьего урока мой сын стоял в коридоре у стола, но его силой потащили в школьную раздевалку в спортзале, — цитирует КП-Новосибирск отца пострадавшего мальчика. — Обоим подросткам по 13 лет. Один из них — наш сосед, другой — дальний родственник. У них обоих нормальные семьи, родители не маргиналы. Я не знаю, за что они так с моим сыном. Он говорит, его повалили на пол, начали стягивать одежду и так далее».



По словам мужчины, у его сына на нервной почве начались судороги. Заметив это, родители расспросили его, и тот рассказал о произошедшем. Ребенок находится под наблюдением врачей и еще не решил, будет ли продолжать обучение в своей школе.