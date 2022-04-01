Новосибирских онкологов решили отправить в Луганск

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Новосибирских онкологов решили отправить в Луганск
01 Апр 2022, 09:57

Сотрудников Новосибирского онкологического диспансера решили отправить в Луганск. Этому захотел посодействовать бывший главврач учреждения, депутат Госдумы РФ Олег Иванинский («Единая Россия»).

Иванинский обсудил с руководством онкодиспансера «участие новосибирских онкологов в волонтерской помощи коллегам из Луганского онкодиспансера», сообщается в телеграм-канале диспансера.

«Когда я был в Луганске, познакомился с главным врачом республиканского онкодиспансера Ольгой Дмитриевной Рябцевой — замечательным специалистом и человеком дела. Несмотря на многолетнюю войну и бомбежки, больница на 500 коек под ее руководством продолжала функционировать. Но врачи, это такие же люди, они устают, выгорают — им необходимо отдыхать, также поправлять здоровье, учиться, повышать квалификацию. Именно поэтому, когда Ольга Дмитриевна попросила меня посодействовать в организации заезда новосибирских врачей в Луганск, чтобы помочь коллегам в выхаживании онкопациентов, я конечно же, согласился. В этом вопросе поддержал и губернатор Новосибирской области Андрей Травников», — утверждает Иванинский.

И.о. глав врача онкодиспансера Вадим Захаров «согласился помочь луганским коллегам», отметили в учреждении. Он считает, что «в скором времени среди новосибирских врачей появятся добровольцы, желающие съездить в командировку в Луганск».

Экс-министр здравоохранения региона Олег Иванинский некоторое руководил новосибирским онкодиспансером. В 2021-м он прошел в Госдуму от «Единой России».


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