Новосибирский производитель намерен закрыть потребность России в препарате для лечения щитовидной железы

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Новосибирская фармкомпания Renewal («ПФК Обновление») займется производством препарата L-тироксин Реневал (левотироксин). На предприятии говорят, что готовы закрыть потребность всех пациентов страны в лекарстве.

Запуск производства L-тироксин Реневал планируется на апрель 2022 года, говорится в сообщении фармкомпании Renewal.



Производство L-тироксина является плановым — регистрация препарата началась еще в 2020 году, после проведения всего комплекса требуемых исследований. Однако из-за повышенного спроса запуск осуществляется в сжатые сроки.

Первоначальный выпуск L-тироксина от Renewal составит более 200 тыс. упаковок. Параллельно будет проводиться оценка ситуации с точки зрения доступности препарата и потребностей аптек.

«Технически имеющихся мощностей достаточно, чтобы на 100% закрыть потребность в данных лекарственных препаратах у всех пациентов страны. Мы в настоящий момент работаем над тем, чтобы компенсировать низкую представленность лекарственного препарата в аптеках РФ, и будем выпускать столько упаковок продукции, сколько потребуется заказчикам», — комментирует директор фармпроизводства Renewal Владимир Гречкин.

L-тироксин — один из 50 новых препаратов, запускаемых фармкомпанией Renewal в производство в 2022 году. В планах начать выпуск современных аналогов импортируемых лекарственных препаратов из различных терапевтических групп — кардиология, противовирусные, антибиотики и прочие.