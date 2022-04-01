Новосибирский производитель намерен закрыть потребность России в препарате для лечения щитовидной железы

© pixabay.com
Новосибирский производитель намерен закрыть потребность России в препарате для лечения щитовидной железы
01 Апр 2022, 10:03

Новосибирская фармкомпания Renewal («ПФК Обновление») займется производством препарата L-тироксин Реневал (левотироксин). На предприятии говорят, что готовы закрыть потребность всех пациентов страны в лекарстве.

Запуск производства L-тироксин Реневал планируется на апрель 2022 года, говорится в сообщении фармкомпании Renewal.

Производство L-тироксина является плановым — регистрация препарата началась еще в 2020 году, после проведения всего комплекса требуемых исследований. Однако из-за повышенного спроса запуск осуществляется в сжатые сроки.

Первоначальный выпуск L-тироксина от Renewal составит более 200 тыс. упаковок. Параллельно будет проводиться оценка ситуации с точки зрения доступности препарата и потребностей аптек.

«Технически имеющихся мощностей достаточно, чтобы на 100% закрыть потребность в данных лекарственных препаратах у всех пациентов страны. Мы в настоящий момент работаем над тем, чтобы компенсировать низкую представленность лекарственного препарата в аптеках РФ, и будем выпускать столько упаковок продукции, сколько потребуется заказчикам», — комментирует директор фармпроизводства Renewal Владимир Гречкин.

L-тироксин — один из 50 новых препаратов, запускаемых фармкомпанией Renewal в производство в 2022 году. В планах начать выпуск современных аналогов импортируемых лекарственных препаратов из различных терапевтических групп — кардиология, противовирусные, антибиотики и прочие.


Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
Новосибирский застройщик о состоянии рынка: «Деньги обесцениваются с огромной скоростью» Новосибирский застройщик о состоянии рынка: «Деньги обесцениваются с огромной скоростью»
Последние материалы
01 Апр, 14:00
Новосибирцы покидают офисы
01 Апр, 13:05
Как подорожали продукты для новосибирцев с начала года
01 Апр, 12:48
Новосибирская опера позвала обвинявшегося в избиении жены Башарова сыграть царя
01 Апр, 12:09
Тело убитой женщины нашли на свалке возле красноярского села
01 Апр, 11:18
Алтайский военнослужащий получил условное за избиение солдат
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования