Тело убитой женщины нашли на свалке возле красноярского села

© Артем Ленц/NGS24.RU
Тело убитой женщины нашли на свалке возле красноярского села
01 Апр 2022, 12:09

В Красноярском крае нашли мертвой женщину, которая пропала 28 марта. Ее тело лежало на свалке возле села. Следственный комитет возбудил дело об убийстве, по которому подозреваемым проходит муж погибшей.

Тело 35-летней жительницы села Тасеево «с признаками насильственной смерти» нашли на свалке, сообщили в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю 1 апреля.

Женщина пропала 28 марта. Ее искали волонтеры, уточняется в группе «Поиск пропавших детей — Красноярск» по «Вконтакте».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Подозреваемым по делу проходит 51-летний супруг женщины, который и обратился в полицию с заявлением о ее исчезновении. Мужчину задержали.


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