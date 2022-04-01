Алтайский военнослужащий получил условное за избиение солдат

Военнослужащий в Алтайском крае признан виновным в избиении сослуживцев. Ему дали три года условно.

Сержанта запаса Дениса Емельяненко обвинили по пункту «а» ч. 3 ст. 286 УК (превышение полномочий с применением насилия). Дело рассматривал Барнаульский гарнизонный военный суд.



«Из-за ненадлежащего несения суточного наряда, сержант нанес по два удара по голове и в область груди двоим военнослужащим», — рассказали подробности дела в телеграм-канале пресс-службы военных судов Сибири.

Суд приговорил Емельянова к 3 годам условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, его лишили права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на год.

Приговор в законную силу пока не вступил.