Как подорожали продукты для новосибирцев с начала года

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Цены на еду продолжают быстро расти в Новосибирской области. Серьезно дорожают сахар, овощи и фрукты.

Официальная продуктовая инфляция в Новосибирской в январе-феврале 2022 года составила лишь 3,78%. Минимальный набор продуктов, по официальным данным, за это время подорожал на 4,3% до 5,6 тыс. рублей.

Но еженедельный мониторинг цен от Новосибирскстата свидетельствует, что инфляция может быть значительно сильнее. Тайга. инфо сравнивает, как выросли цены с начала года к 25 марта.

1 кг сахара подорожал почти на 51%, бананов — на 52%, гречки — почти на 17%.