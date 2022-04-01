Как подорожали продукты для новосибирцев с начала года
© Наталья Гредина
Цены на еду продолжают быстро расти в Новосибирской области. Серьезно дорожают сахар, овощи и фрукты.
Официальная продуктовая инфляция в Новосибирской в январе-феврале 2022 года составила лишь 3,78%. Минимальный набор продуктов, по официальным данным, за это время подорожал на 4,3% до 5,6 тыс. рублей.
Но еженедельный мониторинг цен от Новосибирскстата свидетельствует, что инфляция может быть значительно сильнее. Тайга. инфо сравнивает, как выросли цены с начала года к 25 марта.
1 кг сахара подорожал почти на 51%, бананов — на 52%, гречки — почти на 17%.
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