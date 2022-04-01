Новосибирцы покидают офисы

© pixabay.com
Новосибирцы покидают офисы
01 Апр 2022, 14:00

Около трети новосибирцев работают в удаленном формате, следует из данных МТС. С 1 февраля количество людей, ушедших на дистанционку, увеличилось еще на 13%.

«Треть населения Новосибирского региона работает в удаленном формате — такая тенденция характерна для меньшинства регионов России. Так, в марте количество людей, которые не выезжают на работу из дома, выросло только в Ростове-на-Дону (17%), Уфе (12%), Воронеже (10%) и Хакасии (5%)», — говорится в сообщении оператора.

В целом по стране наблюдается обратный процесс: по данным Big Data МТС, за последний месяц «удаленка» закончилась для более чем 70% работающего населения в 80 регионах России.

Самая большая доля сотрудников, вернувшихся в офис, — в Калининградской области (20%). Также более 80% сотрудников уже работают очно в соседнем с Новосибирской областью Красноярском крае, а также Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Свердловской областях и республике Татарстан.


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