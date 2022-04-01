Потепление до +15 идет в Новосибирскую область

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Выходные с умеренным теплом и осадками ожидаются в Новосибирской области 2−3 апреля. А вот начало рабочей недели, по прогнозу синоптиков, должно порадовать новосибирцев, потеплением до +15.

Согласно данным на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра, 2−3 апреля в Новосибирской области ожидается температура в районе +2…+8. Ночью ожидается до -8.



Местами прогнозируется снег, днем — с дождем. Ветер ночью с порывами до 17 м/с.

В понедельник 4 апреля воздух прогреется до +9…+14, 5 апреля — до +10…+15.

4−5 апреля существенных осадков в регионе не ожидается.