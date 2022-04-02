Новосибирец ушел с руководящего поста в Газпромбанке из-за Украины

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Выпускник Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Руслан Достовалов ушел с одного из руководящих постов в Газпромбанке. Он не хочет быть причастен к компании, чьи дочерние структуры «пропагандируют ненависть на телеканалах».

Руслан Достовалов уволился из федерального офиса Газпромбанка из-за «спецоперации» России в Украине. Об этом он сообщил во «ВКонтакте».

«Я не хочу быть причастным к компании, чья дочка (Газпром-медиа) занимается одурачиванием российского населения (пропаганда ненависти на телеканалах НТВ и ТНТ). Не хочу работать в компании, которая до сих пор <…> не сделала ничего, чтобы объявить о своем негативном отношении к <…>. Также не могу работать на [предправления Газпромбанка] Акимова Андрея Игоревича, [предправления „Газпрома“] Миллера Алексея Борисовича (у них сомнительная репутация приближенных Путина)», — написал Достовалов.

Он покинул пост «исполнительного директора», следует из письма сотрудникам, в котором не уточняется конкретное подразделение банка. Но на сайте спецпроекта Газпромбанка о его работниках в 2020 году было указано, что Достовалов был в департаменте развития, методологии и анализа розничного взыскания в Москве.

К письму сотрудникам Достовалов также приложил рисунок новосибирской художницы, создательницы проекта «Шкя» Евы Морозовой.

