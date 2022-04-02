Крупные новосибирские предприятия попали под санкции США

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Крупные новосибирские предприятия попали под санкции США
02 Апр 2022, 06:52

Сибирские предприятия, связанные с радиоэлектроникой и оборонной промышленностью, а также научные институты попадут под новые санкции США. В списке оказались новосибирские «ОКБ „Салют“» и «НПП „Восток“».

Министерство торговли США опубликовало список еще из 120 российских и белорусских юридических лиц, которые попадут под новые санкции. Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд говорила, что эти компании не смогут получать «передовые американские технологии» без лицензии, в которой в большинстве случаев им откажут.

В списке оказались новосибирские «ОКБ „Салют“» и завод полупроводниковых приборов «Восток». Первое занимается разработкой и производстве высокотехнологичного оборудования специального назначения в сфере радиоэлектроники, оно принадлежит Росимуществу. Второе специализируется на интегральных схемах, операционных усилителях, фото-приемных устройств и датчиков, оно входит в группу компаний «Элемент», объединившую микроэлектронные предприятия госкорпорации «Ростех» и АФК «Система».

«ОКБ „Салют“» занимается производством продукции, в том числе для военных — выпускает на базе «КамАЗов» комплексы технического облсуживания и обеспечения средств управления и связи «Батрак» и подвижные мастреские технического обслуживания и ремонта кабелей связи «Кривошип».

Кроме того, в списке оказались омское «Центральное конструкторское бюро автоматики», «Омский научно-исследовательский институт приборостроения», томский Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН и красноярское научно-производственное предприятие «Радиосвязь».


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