Новосибирские власти ищут инвестора для футбольного поля за 120 млн

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Новосибирские власти ищут инвестора для футбольного поля за 120 млн
02 Апр 2022, 08:36

Власти предложили построить по концессии футбольный стадион в новосибирском микрорайоне ОбьГЭС. Его оценили в 120 млн рублей.

Проект строительства «спортивного комплекса с футбольным полем по улице Часовая» опубликован на сайте областного «Агентства инвестиционного развития». Объект должен появиться около действующего спорткомплекса «Энергия», там, где прежде уже был стадион.

Предполагаются футбольное поле с искусственным травяным покрытием для занятий, в том числе зимой, а также беговые дорожки. Запланированы подтрибунные помещения площадью 1,2 тыс. кв. метров, в которых расположатся раздевалки с душевыми, медицинский кабинет, тренерская и судейские комнаты.

Объект оценивается в 120 млн рублей, из которых 40 млн планируется выделить из бюджета, остальные деньги должен дать инвестор, включая кредитные средства по ставке 10% годовых.

Стадион хотят построить по концессионному соглашению с муниципалитетом, которое будет рассчитано на 12 лет. Предполагается, что часовая аренда поля летом обойдется в 7,5 тыс. рублей, зимой — 4 тыс.


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Новосибирские власти ищут инвестора для футбольного поля за 120 млн
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