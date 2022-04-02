Построенную на деньги «Газпрома» иркутскую школу открыли с нарушениями из-за коррупции. Ее хотят закрыть

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Уголовное дело возбуждено из-за строительства школы в Иркутском районе Приангарья. Построенное на деньги «Газпрома» учреждение с помпой открывали региональные чиновники, но выяснилось, что его сдали с нарушениями мер безопасности.

«В 2021 году между комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского района и подрядной организацией на сумму 318,1 млн рублей заключен контракт на возведение модульного здания образовательного учреждения на 110 мест в поселке Большое Голоустное. Согласно документации строительная организация выполнила подрядные работы, а заказчик их принял и оплатил», — рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Школу сдали в феврале, но проверка показала, что ее ввели в эксплуатацию без разрешений, с отступлением от проектной документации и нарушением противопожарного законодательства. «В связи с чем эксплуатация образовательного учреждения является не безопасной», — отметили в ведомстве.

Прокуратурой района подготовила иск о приостановлении работы школы.

Следственный комитет возбудил дело по пункту «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ранее был задержан вице-мэр Иркутского района Игорь Кузнецов, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, он и начальник отдела капитального строительства комитета по управлению муниципальным имуществом районной администрации получили от гендиректора строительной организации взятку на 13 млн рублей за «общее покровительство при проведении подрядных работ, а также за беспрепятственное подписание актов выполненных работ».

Контракт касался строительства здания школы и детского сада на 110 мест в Большом Голоустном. Власти заключали несколько договоров с разными подрядчиками, но основной, стоимостью около 320 млн рублей, достался ООО «АКМ-Сервис». Фирма принадлежит Антону Егорову.

Более 340 млн рублей на школу были выделены из фонда «Газпром социальные инициативы». На церемонии открытия был заместитель губернатора Анатолий Прокопьев.