Около 20 человек задержали на протестной акции в Новосибирске

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Около 20 человек задержаны в центре Новосибирска 2 апреля. У части из них отбирали телефоны и паспорта.

По данным ОВД-инфо*, в Новосибирске на Красном проспекте во время акции протеста задержаны уже 29 человек. 16 из них везут в отдел полиции «Советский», 12 человек — в «Заельцовский» одного — в «Центральный».

UPD: Позже правозащитники уточнили, что речь идет о 18 задержанных. 16 находятся в отделе полиции №3 «Заельцовский». Еще двоих отпустили.

В связи с этим изменены лид и заголовок



Корреспондент Тайги.инфо сообщал, что у некоторых из них отбирали телефоны. У задержанных в отделе полиции «Заельцовский» забрали паспорта после оформления протокола о доставлении, сообщил редакции один из задержанных.

*Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».