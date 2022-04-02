Новосибирскую акцию в день информировании об аутизме провели под надзором военных и МВД

© коллаж Дианы Днепр

В Новосибирске прошла акция «Зажги синим» во всемирный день информирования об аутизме. Но полноценно провести согласованное мероприятие с детьми помешали сотрудники полиции и военные.

Акция «Зажги синим» прошла в новосибирской ГПНТБ (государственной публичной научно-технической библиотеке) 2 апреля. Она была согласована с мэрией, участники хотели раздавать листовки о том, что делать, если ребенку поставили аутизм.

Но в итоге сотрудники полиции и военные грузовики перекрыли площадь Пименова у ГПНТБ. Вероятно, они ждали какую-то другую акцию, но не дождались и так и остались стоять на глазах родителей с детьми. Корреспондент Тайги.инфо насчитал семь военных грузовиков, были замечены молодые военнослужащие.

Более того, участников акции заставили провести мероприятие во дворе ГПНТБ, а не со стороны главного входа, как планировалось. Таким образом, раздавать информационные листовки себе же или людям, которые и так знают об аутизме, было бессмысленно, рассказал Тайге.инфо один из общественников.

В итоге участники социальной акции стояли в огороженном заднем дворе ГПНТБ с синими шариками.



Редакция публикует листовки ко всемирному дню информирования об аутизме.

Фото Дианы Днепр