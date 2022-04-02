Лесной пожар подобрался к жилью под Минусинском

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Лесной пожар подобрался к жилью под Минусинском
02 Апр 2022, 13:46

В Красноярском крае загорелся лес. На него перекинулся пожар, который начался на свалке под Минусинском. Огонь угрожает жилым поселениям. Видео.

«В Красноярском крае ликвидируют природный пожар вблизи населенного пункта, — сообщили в МЧС РФ, не уточняя названия поселения. — Утром произошло загорание мусора. В результате сильных порывов ветра огонь перекинулся на лесной массив. Сильный ветер способствует быстрому распространению огня».

К тушению привлечено более 130 человек и 28 единиц техники. К месту направлен пожарный поезд.

Вероятно, речь идет о крупном пожаре под Минусинском. Под угрозой поселок Топольки, СНТ Кооператор и Строитель, сообщили в администрации Минусинского района.


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