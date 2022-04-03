Кулгазира Балтабаева: «Сегодня нужно больше уделять внимания истории: разве бывает государство без истории?»

© Владимир Кузменкин. Кулгазира Балтабаева

Известный казахстанский историк Кулгазира Балтабаева с Новосибирском связана давно. Здесь она училась в аспирантуре Новосибирского государственного университета. Сейчас автор книг «Казахи и татары Западной Сибири. 1919−1932 гг.» и «Казахская диаспора и репатриация» вновь работает над материалами в Государственном архиве Новосибирской области. О переселении казахов в Западную Сибирь, их отношениях с местным населением, репрессиях и духе терпимости, сотрудничестве специалистов соседних стран и уникальных возможностях для работы историков в Казахстане сейчас — читайте в нашем материале.

— Я работала в областном архиве в середине 1980-х. И когда я снова заказала дела и увидела там свою подпись, то подумала: сколько же лет прошло, а проблема до сих пор не решена! Было три захода историков к этой проблематике.



Первый — о переселении казахов в Западную Сибирь. Но в советское время давали только документы о создании колхозов и адаптации людей на новом месте. Тема исследования феномена беженцев из Казахстана была смазана, поскольку архивы были недосягаемы. Например, в диссертации отмечается, что создавались «родовые колхозы». А что это такое? Просто род бежал из Казахстана и так и жил своим аулом…

Второй заход — это середина 1990-х, когда появились работы новосибирских историков, где говорилось о беженцах и о голоде в Казахстане. А сейчас мы вновь возвращаемся к этой теме, поскольку в Казахстане действует Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий, созданная в ноябре 2020 года по указу президента К. Токаева. Ее работой руководит госсекретарь республики. Созданы различные секции, состоящие из ученых. Я, например, возглавляю секцию по беженцам.

Работы очень много, поскольку ранее архивы были недоступны, и мы даже не знаем общего количества беженцев. Знаем только, куда они бежали: в Россию, Китай, Иран, Монголию, Афганистан, Турцию.

Тайга.инфо: Бежали от голода?

— Не только. Кто-то после восстания 1916 года, кто-то от гражданской войны, в которой противостояли друг другу белые и красные. Потом был голод 20-х годов, голод 30-х годов, политические репрессии. Все это подвигло людей искать выход, бежать в другие края.

Тайга.инфо: Много ли было беженцев? Оценки на этот счет есть разные.

— Относительно того, сколько беженцев направилось из Казахстана в Сибирь, есть разные данные. Они расходятся в 20 раз! Учитывать беженцев стали ведь только с лета 1933 года. Условия были тяжелейшие: русского языка не знали, скота уже не было, имущества тоже… Часто не было и еды на следующий день.

Как-то нужно было жить. Многие стали рабочими в кемеровском регионе. Стали шахтерами, строителями, землекопами. Другие оказались в колхозах — на них держалось скотоводство. Кто получил образование, смог заняться преподавательской работой.

Тайга.инфо: В общем, как говорится, закрепились.

— Казахов Западной Сибири не стоит относить к чистой диаспоре. Как говорил профессор НГУ И. А. Молетотов , они — аборигены. То есть, их можно считать местным населением; но были, конечно, и пришлые казахи. Ведь граница между Казахстаном и Россией была только административной. Здесь беженство не всегда наказывалось статьями уголовного кодекса. Рабочая сила была нужна, поэтому каждый раз находили нишу для сотрудничества.

Тайга.инфо: Как складывались отношения с сибиряками?

— По-разному бывало. Но надо отметить, что коммунистической партией были приняты строгие меры против великодержавного шовинизма. Были и открытые процессы. То есть, народ воспитывался в духе терпимости, взаимопонимания.

Хочу еще сказать о тех казахах, которые переходили именно государственную границу. Это же статья 84 УК — нелегальный переход госграницы! А у людей даже понятия не было о том, что такое граница! Одна женщина рассказывала на допросе, что пошла к мужу через пшеничное поле и вдруг оказалось, что она уже в Китае. Кто бы объяснил! Радио не было, никаких газет не читали.

Тайга.инфо: Граница явно была не единственной проблемой.

— Постепенно все становилось жестче и жестче. Ликвидация кулачества как класса, раскрестьянивание крестьян… Административный нажим только усиливался. Например, те, кто возвращался домой, репрессировались. Много судеб было сломано, и наша задача — по возможности создать максимально полный список. Очень сложная задача, ведь в 30-е годы бежали более 1, 1 млн человек, а вернулись только 440 тысяч…

Есть проблема в работе: сложно найти специалистов по истории советского периода. Докритиковались до того, что их просто не стало! Сейчас все держится на старшем поколении, а что будет дальше?

Тайга.инфо: Новосибирский историк Виктор Козодой предложил создать Ассоциацию историков Сибири и Казахстана. Что вы об этом думаете? Насколько актуальная идея?

— Это очень актуально! Раньше у нас была одна историческая школа и сейчас мы понимаем, что нам нужна общая методология исследований. Очень много всего сегодня есть, немало новых подходов, наработок, поэтому требуется сесть за стол, поговорить, понять друг друга.

В качестве примера могу привести презентацию книги В. И. Козодоя об Алихане Букейханове в Казахстане. Я давно не видела такого внимания к работе историка. Причем не только со стороны профессионалов, но и со стороны общественности. Каждый хотел выступить и высказать свое мнение! Нам очень интересно работать вместе с россиянами; есть, чему у них поучиться.

У нас ведь и тематика общая. Например, Гражданская война, события которой затронули пространства и Сибири, и Казахстана. Поэтому, мы обязательно должны общаться. Сейчас нам этого общения не хватает…

Тайга.инфо: Вы возглавляете Ассоциацию выпускников КазГУ и активно, можно сказать, продвигаете НГУ в Казахстане.

— Я училась в КазГУ и была аспиранткой в НГУ. Хочу сказать, что выпускники НГУ в Алма-Ате кучкуются. У нас есть свой чат, обсуждаем там и проблемы, и проекты. Ищем абитуриентов в НГУ, рекомендуем для поступления в магистратуру. Диплом НГУ сам за себя говорит!

Ассоциация выпускников — это большая помощь для университета. Очень велика роль эндаумент-фонда, который для современного университета просто жизненно необходим. Без этого сложно пройти аккредитацию. И это эффективный инструмент, чтобы оказывать помощь преподавателям и студентам, развивать проекты, привлекать талантливую молодежь в науку. И не обязательно это делать только в Новосибирске — можно спокойно заниматься этим и из Казахстана.

Ну, а выпускнику, конечно, всегда приятно снова соприкоснуться с Almamater, и с годами это чувство только усиливается. Хочется передать накопленный багаж знаний! Есть много выпускников НГУ, которые могут поделиться своим уникальным опытом. Скажу вам, что недавно выпускник НГУ стал председателем Национального банка Казахстана, он с матфака.

Тайга.инфо: В Казахстане недавно произошли драматические события, после чего президент страны провозгласил перемены. Они как-то отразятся на том, чем вы занимаетесь?

— Все в жизни взаимосвязано. Для историка самое важное — доступ к информации. Стабильность в стране, согласие, понимание, ответственность и граждан, и государства очень важны. Надо понимать, что сейчас нет односторонней игры: если ты хочешь получить от общества какие-то преференции, то ты должен для него что-то сделать. Все очень взаимосвязано! И приятно отметить, что для истории сейчас в Казахстане созданы уникальные возможности для развития. Сейчас мы активно работаем в архивах и министерства внутренних дел, и в архивах комитета национальной безопасности.

Тайга.инфо: Кстати, об архивах. Спустя четверть века вы снова работаете в Государственном архиве Новосибирской области. Здесь перемены есть?

— Смотришь фонд, а он весь оцифрован! Работаешь и радуешься! Качество очень хорошее, поэтому скорость работы исследователя резко возрастает. Это очень удобно. И мы будем обязательно возвращаться в этот архив, где есть очень богатый фонд по российско-казахстанским отношениям. Это касается как дореволюционного периода, так и современности. Есть еще много тем, есть и «белые пятна». Они ждут своих исследователей. Сегодня нужно больше уделять внимания истории: разве бывает государство без истории?!

Беседовал Владимир Кузменкин