Борщевой набор новосибирца подорожал на треть

© attuale.ru
Борщевой набор новосибирца подорожал на треть
03 Апр 2022, 12:20

В Новосибирской области продолжают резко дорожать продукты. Тайга.инфо подсчитала, на сколько выросли цены на овощи для борща.

Килограмм капусты, моркови, картофеля, лука и свеклы с начала 2022 года подорожал в сумме почти на 30%. Это следует из официальных данных Новосибирскста.

Средняя цена овощей для борща в январе составляла 208,67 рублей, к 31 марта уже  267,28. Сильнее всего выросли цены на капусту, морковь и лук.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Психолог Евгения Дашкова: «Сейчас время, когда помогают социальные связи или посидеть в кипятке» Психолог Евгения Дашкова: «Сейчас время, когда помогают социальные связи или посидеть в кипятке»
Последние материалы
03 Апр, 13:10
Кулгазира Балтабаева: «Сегодня нужно больше уделять внимания истории: разве бывает государство без истории?»
03 Апр, 12:20
Борщевой набор новосибирца подорожал на треть
03 Апр, 10:19
Спрос на аренду недорогих квартир упал в Новосибирске
03 Апр, 08:30
Кто первым потеряет работу и насколько стало больше миллиардеров. Числа недели
03 Апр, 08:25
Дважды ударил в грудь и спрятал на свалке: красноярский депутат признался в убийстве жены
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования