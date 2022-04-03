Борщевой набор новосибирца подорожал на треть
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В Новосибирской области продолжают резко дорожать продукты. Тайга.инфо подсчитала, на сколько выросли цены на овощи для борща.
Килограмм капусты, моркови, картофеля, лука и свеклы с начала 2022 года подорожал в сумме почти на 30%. Это следует из официальных данных Новосибирскста.
Средняя цена овощей для борща в январе составляла 208,67 рублей, к 31 марта уже 267,28. Сильнее всего выросли цены на капусту, морковь и лук.
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