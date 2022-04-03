Дерипаска спрогнозировал глобальный продовольственный кризис

© krskstate.ru
Дерипаска спрогнозировал глобальный продовольственный кризис
03 Апр 2022, 06:49

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что к сентябрю мир погрузится в глобальный продовольственный кризис.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в своем тг-канале высказал мнение, что до окончания конфликта в Украине еще далеко.

«И если еще неделю назад трехстороннего соглашения могло быть достаточно (Украина-Россия-США), то теперь, похоже, нельзя будет обойтись без участия Китая. А четырехсторонние переговоры — это уже другая песня, а значит люди будут страдать еще месяцы…», — написал он.

Дерипаска добавил, что ожидает продовольственного кризиса: «А к сентябрю мир погрузится в глобальный продовольственный кризис, и правительства всех стран будут беспокоить их собственные выборы и уже совершено другие новые проблемы…».


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Психолог Евгения Дашкова: «Сейчас время, когда помогают социальные связи или посидеть в кипятке» Психолог Евгения Дашкова: «Сейчас время, когда помогают социальные связи или посидеть в кипятке»
Последние материалы
03 Апр, 08:30
Кто первым потеряет работу и насколько стало больше миллиардеров. Числа недели
03 Апр, 08:25
Дважды ударил в грудь и спрятал на свалке: красноярский депутат признался в убийстве жены
03 Апр, 07:55
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Иркутской области
03 Апр, 06:49
Дерипаска спрогнозировал глобальный продовольственный кризис
03 Апр, 04:31
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 30
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования