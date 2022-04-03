Дерипаска спрогнозировал глобальный продовольственный кризис

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Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что к сентябрю мир погрузится в глобальный продовольственный кризис.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в своем тг-канале высказал мнение, что до окончания конфликта в Украине еще далеко.



«И если еще неделю назад трехстороннего соглашения могло быть достаточно (Украина-Россия-США), то теперь, похоже, нельзя будет обойтись без участия Китая. А четырехсторонние переговоры — это уже другая песня, а значит люди будут страдать еще месяцы…», — написал он.

Дерипаска добавил, что ожидает продовольственного кризиса: «А к сентябрю мир погрузится в глобальный продовольственный кризис, и правительства всех стран будут беспокоить их собственные выборы и уже совершено другие новые проблемы…».