Два человека погибли в ДТП с автобусом в Иркутской области
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Мужчина и женщина скончались в результате аварии с участием автобуса в Иркутской области, еще трое, включая подростка, пострадали.
В ночь на 3 апреля в Братском районе Иркутской области произошло столкновение маршрутного автобуса и автомобиля Toyota Camry.
«В результате ДТП автобус съехал с проезжей части, — говорится в сообщении полиции. — В легковом автомобиле в момент аварии находилось 5 человек. От полученных травм погибли на месте два пассажира Toyota, 30-летний водитель и два других пассажира, в их числе и 15-летний юноша, госпитализированы».
По предварительной информации, водитель и 17 пассажиров маршрутного транспортного средства не пострадали.
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