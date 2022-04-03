Спрос на аренду недорогих квартир упал в Новосибирске

© Анастасия Кораблёва
Спрос на аренду недорогих квартир упал в Новосибирске
03 Апр 2022, 10:19

Спрос на дешевую аренду жилья упал в Новосибирске. А возможное повышение цен еще больше оттолкнет квартиросъемщиков.

Специалисты говорят о снижении спроса на аренду недорогого жилья. «Спрос на дешевую аренду упал. Многие квартиры, которые можно снимать за 14 000 — 16 000 рублей в месяц, сейчас пустуют. Хотя ранее это были ходовые варианты на рынке аренды Новосибирска», — рассказала «Новосибирским новостям» эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Ирина Вонарха

Повышенного спроса на аренду комнат в Новосибирске также не наблюдается.

Однокомнатную квартиру по линии метро в Новосибирске сегодня можно снять на левом берегу по ставке от 16 000 до 20 000 рублей в месяц, на правом — от 18 000 до 25 000 рублей в месяц. Аренда двухкомнатных квартир по линии метро на левом берегу стоит от 20 000 до 40 000 рублей, на правом — от 20 000 до 60 000 рублей.

Не фиксируется и массового повышения цен на аренду. «Повысив цены, арендодатели просто потеряют своих квартирантов», — уверена эксперт.


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