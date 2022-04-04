Новосибирская область и Кузбасс стали худшими по убыли населения в Сибири

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Новосибирская область и Кузбасс стали худшими по убыли населения в Сибири
04 Апр 2022, 06:42

В Новосибирской области за февраль 2022 году число умерших почти вдвое превысило количество родившихся. В Кузбассе ситуация оказалась еще хуже. Сибирь показала самый серьезный рост смертности среди всех федеральных округов РФ.

Смертность в регионах Сибирского федерального округа за февраль 2022 года выросла на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Это самый высокий показатель среди всех федеральных округов России, следует из данных Росстата (средний прирост числа смертей по России — 10,4%).

В Новосибирской области за февраль, по данным Росстата, родились 2064 человека, умерли — 3918 (региональный ЗАГС говорит о 2078 рождениях и 3920 смертях). При этом утверждается, что у 852 погибших новосибирцев был коронавирус.

В Кемеровской области за месяц родились 1548 человек, умерли — 3882. Разница — в 2,5 раза. Среди погибших, по данным Росстата, было 914 зараженных ковидом.

В Красноярском крае на 1959 родившихся пришлось 3686 смертей. В Алтайском крае — 1433 и 3150, соответственно.


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