Около трети новосибирцев готовы занять рабочие места мигрантов

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Более 30% новосибирцев смогут занять места мигрантов, если будут улучшены условия труда. Почти половина жителей региона к таким переменам в работе все же не готовы.

Служба исследований hh. ru провела опрос среди жителей Новосибирской области и выяснила, на каких условиях местные жители готовы занять рабочие места трудовых мигрантов, которые пустуют вот уже второй год.



Отвечая на вопрос, по каким причинам в регионе используется труд мигрантов, 71% респондентов из Новосибирской области ответили, что они берут за работу меньше, чем местные жители, еще 56% считают, что условия, на которые соглашаются мигранты, не подходят для местных (в том числе, проживание, питание), 46% уверены, что приезжих нанимать выгоднее, поскольку им сложнее защитить свои права.

31% опрошенных ответил, что готов занять рабочие места трудовых мигрантов. Чаще всего такое желание выражали респонденты, имеющие рабочие специальности (61%), представители ресторанно-гостиничного бизнеса (53%), транспортники (51%), производственники (50%). Однако большинство жителей региона не очень готовы к таким переменам (46%).

Претендовать на пустующие рабочие места новосибирцы готовы не просто так, а при выполнении определенных условий. Большинство местных жителей (52%) ожидают, что будут улучшены рабочие места (организовано питание, охрана труда, выдача спецодежды, «белая» зарплата, индексация), 48% рассчитывают, что работа будет соответствовать их профессии/специальности.

Для 31% критическим моментом стало то, что большинство традиционно мигрантских профессий непрестижны, и это необходимо изменить, чтобы у людей появилось желание трудоустраиваться по данным специальностям. Еще 31% могут перейти на освободившиеся места, если работодатели организуют для будущих сотрудников ДМС.