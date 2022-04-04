Красноярский край накрыл «стелс-омикрон»

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Штамм коронавируса «стелс-омикрон» обнаружен в 2/3 проб в Красноярском крае. Он отличается высокой заразностью.

«Полученные за последнюю неделю результаты мониторинга за циркуляцией штаммов коронавирусной инфекции на территории Красноярского края показали, что в более 70% проб, по которым было проведено полногеномное секвенирование, выявлен штамм линии ВА.2, так называемый „стелс-омикрон“», — сообщили в своем телеграм-канале глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.