Красноярский край накрыл «стелс-омикрон»

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Красноярский край накрыл «стелс-омикрон»
04 Апр 2022, 07:04

Штамм коронавируса «стелс-омикрон» обнаружен в 2/3 проб в Красноярском крае. Он отличается высокой заразностью.

«Полученные за последнюю неделю результаты мониторинга за циркуляцией штаммов коронавирусной инфекции на территории Красноярского края показали, что в более 70% проб, по которым было проведено полногеномное секвенирование, выявлен штамм линии ВА.2, так называемый „стелс-омикрон“», — сообщили в своем телеграм-канале глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко говорил, что «стелс-омикрон» может стать преобладающим в России. По его словам, штамм отличается высокой заразностью, а перенесенный «омикрон» не гарантирует защиту в отличие от вакцинации.


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