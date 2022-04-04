Осужденного за многочисленные взятки вице-губернатора Алтайского края выпускают по УДО

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Бывший вице-губернатор Алтайского край Юрий Денисов выходит условно-досрочно. В 2017 году ему дали восемь лет строгого режима за взятки.

Рубцовский городской суд частично удовлетворил ходатайство адвоката Денисова об условно досрочном освобождении на 2 года 12 дней, с возложением «дополнительных обязанностей» в течение неотбытой части наказания. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края 4 апреля.



«При этом суд не усмотрел оснований для частичного или полного освобождения осужденного от назначенного по приговору суда наказания в виде штрафа, долг по которому составляет чуть более 2 млн рублей», — уточняется в сообщении.

В июле 2017 года Железнодорожный райсуд Барнаула приговорил Денисова к 8 года и месяцу колонии строгого режима со штрафом 4,5 млн рублей. Его признали виновным по четырем эпизодам получения взяток (пункты «б» и «в» ч. 5 ст. 290 УК, ч. 4 ст. 290 УК и ч. 6 ст. 290 УК).

Следователям удалось доказать несколько эпизодов получения взятки, самая крупная из которых составила 2,25 млн рублей. Общая сумма в 2009—2016 годах превысила 2,5 млн рублей. В некоторых случаях Денисов брал взятки продуктами или дорогими спиртными напитками, решил суд. Супругу чиновника признали виновной в посредничестве во взяточничестве, ей дали 5 лет и месяц колонии условно.

Денисов отбывает срок в ИК-10 Рубцовска.