Алтайское село стало одним из самых популярных мест для путешествий в майские праздники

© Оксана Мамлина
Алтайское село стало одним из самых популярных мест для путешествий в майские праздники
04 Апр 2022, 08:41

Село Аскат в Республике Алтай вошло в десятку самых популярных мест для отдыха россиян на майских праздниках. В список не попали крупные города.

Россияне выбрали село Аскат в Чемальском районе Республике Алтай одним из мест, куда съездили бы отдохнуть на майские праздники в тишине и спокойствии, сообщили в пресс-службе сервиса бронирования жилья Tvil.ru. В список не попали крупные города.

Алтайское село, которое расположено на левом берегу Катуни, заняло десятую строчку среди небольших городов и поселков для путешествий на майские праздники.

Первое место занял поселок Дедеркой в Краснодарском крае, где провести ночь стоит в среднем 1,3 тыс. рублей, тогда как в Аскате — 1,8 тыс. рублей.

В топ-10 мест также вошли: Гагра, Домодедово, Андреаполь, Багратионовск, Мисхор, Ильинский, Абзаково и Выборг.

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