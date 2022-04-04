Красноярскую пенсионерку лишили 1,7 млн рублей под предлогом деноминации

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Красноярскую пенсионерку лишили 1,7 млн рублей под предлогом деноминации
04 Апр 2022, 08:30

Двух девушек подозревают в хищении 1,7 млн рублей у красноярской пенсионерки. Они обманули ее, рассказав о деноминации.

87-летняя красноярская пенсионерка столкнулась с мошенниками. Ей позвонила женщина, представившаяся сотрудницей банка, и сообщила о якобы проводимой деноминации денежных средств и сказала, что все имеющиеся у пенсионерки деньги необходимо срочно обменять., сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

«Пожилая женщина не растерялась и ответила, что смотрит телевизор и знает об участившихся случаях мошенничества, поэтому красноярка в ближайшее время собирается сходить в банк, чтобы удостовериться, — отметили в ведомстве. — Пока бабушка собиралась, в дверь позвонили, на пороге стояли две женщины, у которых в руках был хлеб и коробка конфет. Гости представились соцработницами и сообщили, что их направил банк для обмена денег. Вместе с потерпевшей они пересчитали имеющиеся наличные средства и собрали их в пакет. Однако недоверчивая пенсионерка настояла на своем, ответив, что пойдет в банк лично. В этот момент одна из „сотрудниц соцзащиты“ попросила стакан воды, а вторая в это время незаметно подменила пакеты. После ухода неизвестных пожилая женщина обнаружила пропажу и обратилась в полицию».

Подозреваемыми оказались 22-летняя и 23-летняя жительницы Московской и Владимирской области. У них нашли 1,72 млн рублей. Деньги вернули пенсионерке.

«В ходе расследования выяснилось, что в Красноярске ими было совершено еще две попытки завладения имуществом, но пожилые женщины не поддались на уловки лжесоцработниц. Кроме того, установлено, что одна из задержанных проходит по аналогичным уголовным делам в Вологодской области и Ханты-Мансийском автономном округе», — рассказали в ведомстве.

Дело возбуждено по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).


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