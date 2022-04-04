Новосибирец убил приятеля и украл у него игрушки

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В Новосибирске пойдет под суд мужчина, который до смерти забил собутыльника. Из квартиры приятеля он похитил норковую шубу, ноутбук и три игрушки.

Управление СК по Новосибирской области завершило расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 38-летнего мужчины, которого обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 161 УК (грабеж), сообщили в пресс-службе ведомства 4 апреля.

По версии следствия, 26 января 2022 года мужчина выпивал с приятелем в квартире дома на улице Твардовского в Первомайском районе. Между ними произошел конфликт. Обвиняемый несколько раз ударил собутыльника ногами и руками, от чего тот скончался. Из квартиры гость вынес норковую шубу, ноутбук и три игрушки, после чего скрылся. На следующий день его задержала полиция.

У мужчины изъяли украденное, он возместил материальный ущерб и полностью признал вину. Уголовное дело направили в Первомайский районный суд.

