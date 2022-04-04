Новосибирец убил приятеля и украл у него игрушки

© nsk.sledcom.ru
Новосибирец убил приятеля и украл у него игрушки
04 Апр 2022, 09:50

В Новосибирске пойдет под суд мужчина, который до смерти забил собутыльника. Из квартиры приятеля он похитил норковую шубу, ноутбук и три игрушки.

Управление СК по Новосибирской области завершило расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 38-летнего мужчины, которого обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 161 УК (грабеж), сообщили в пресс-службе ведомства 4 апреля.

По версии следствия, 26 января 2022 года мужчина выпивал с приятелем в квартире дома на улице Твардовского в Первомайском районе. Между ними произошел конфликт. Обвиняемый несколько раз ударил собутыльника ногами и руками, от чего тот скончался. Из квартиры гость вынес норковую шубу, ноутбук и три игрушки, после чего скрылся. На следующий день его задержала полиция.

У мужчины изъяли украденное, он возместил материальный ущерб и полностью признал вину. Уголовное дело направили в Первомайский районный суд.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Психолог Евгения Дашкова: «Сейчас время, когда помогают социальные связи или посидеть в кипятке» Психолог Евгения Дашкова: «Сейчас время, когда помогают социальные связи или посидеть в кипятке»
Последние материалы
04 Апр, 16:12
Потепление до +17 пообещали новосибирцам
04 Апр, 15:19
Уголовное дело возбуждено в Горном Алтае из-за гибели девочки-сноубордистки
04 Апр, 13:43
Новосибирск вошел в топ-10 городов с наибольшим интересом к самозанятости
04 Апр, 11:39
«Новый фокус»: хакасские омоновцы отказались ехать в Украину
04 Апр, 11:18
«Экономочка»: какие прокладки предложили россиянкам взамен зарубежных брендов
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования