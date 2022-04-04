Новосибирский губернатор отметил «вялость» с ремонтом дорог

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В Новосибирской области столкнулись с проблемами при ремонте дорог. Губернатор Андрей Травников поручил разобраться в вялости работ.

«У меня ощущение, что ямочным ремонтом в Новосибирской области начинают активно заниматься только тогда, когда губернатор об этом напоминает, — заявил Травников 4 апреля. — Я привык к тому, что дорожники, как только наступает весна и дороги подсыхают, используют любую возможность, чтобы начать ремонт. Здесь я этого не наблюдаю».

«Ощущение, что мы ждем больших контрактов. Поручаю министерству транспорта и дорожного хозяйства совместно с депутатским корпусом провести серию выездов и разобраться, почему ямочный ремонт идет так вяло», − добавил губернатор.

Отметим, что, по данным госзакупок, в феврале на конкурс по ямочному ремонту дорог Барабинска не было подано ни одной заявки, он был признан несостоявшимся. На повторных торгах в марте была только одна заявка. Также контракт с единственным участником был заключен в Куйбышеве — с ООО «Стройкомплекс» Габила Гусейнова.