«Экономочка»: какие прокладки предложили россиянкам взамен зарубежных брендов

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Эксперты оценили рынок товаров личной гигиены и бытовой химии после того, как крупнейшие зарубежные компании объявили о прекращении импорта и инвестиций в Россию. Отечественные производители признали зависимость от иностранного сырья, в том числе от целлюлозы для женских прокладок.

О приостановке инвестиций и прекращении импорта в Россию заявили компании Unilever (бренды Dove, Domestos, Cif, Axe, Rexona, «Чистая линия», «Черный жемчуг» и другие), Procter&Gamble (Ariel, Always, Head & Shoulders, Fairy, Gillette), а также Johnson&Johnson (Listerine, Clean & Clear, Carefree и другие).



«Немалая часть этих товаров, выпускаемых международным компаниями, изготавливается в России, однако привычный для российского потребителя ассортимент может измениться, а отечественные компании признают зависимость от иностранного сырья — это главное, на чем завязано их производство», — рассказали в Роскачестве.

«Ввиду сокращения импорта сырья и упаковочных материалов нам предстоит столкнуться с рядом операционных трудностей. Потребители могут увидеть определенные изменениями в нашем ассортименте, при этом качество продукции не изменится», — заявили в компании Unilever, предприятия которой расположенные в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске и Туле.

Один из крупнейших производителей бытовой химии, косметики и товаров для гигиены в России «Невская косметика» сообщил Роскачеству, что ищут альтернативных поставщиков из Индии или Китая на случай потери текущих партнеров из других стран: «В процентном соотношении вовлечение импортного сырья составляет до 50%. Очень зависима от импортных компонентов косметическая продукция и стиральные порошки: за рубежом производятся активные компоненты в косметике, энзимы, пеногасители в порошках».

«Если говорить об основном компоненте женских прокладок, то это целлюлоза. Ранее она поставлялась из Европы и США, теперь мы переориентируемся на целлюлозу, произведенную в России и Белоруссии», — сообщили в компании, выпускающей прокладки Bella.

В Роскачестве утверждают, что на рынке есть и прокладки «повышенного качества» от российских производителей. Среди них названы «Натали», «ЭКОномочка део», Bella, BIBI и Ola!

