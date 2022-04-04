Новосибирск вошел в топ-10 городов с наибольшим интересом к самозанятости

В рейтинге городов по количеству самозанятых на маркетплейсе Qugo.ru Новосибирск занял шестое место. Также аналитики составили портрет самозанятого горожанина.

По данным площадки Qugo.ru, в топ-3 по количеству самозанятых вошли Москва, Краснодар и Санкт-Петербург. За ними следуют Казань, Новосибирск, Самара, Набережные Челны, Екатеринбург, Волгоград и Ростов-на-Дону.



Согласно исследованию, работу в качестве самозанятых чаще получают из Новосибирска мужчины ― 86% от общего количества. Эксперты отмечают, что платформа вызывает наибольший интерес среди молодых новосибирцев в возрасте от 17 до 23 лет. Они составляют больше половины (58%) от общего количества.

Генеральный директор Qugo Игорь Знак объясняет преобладающий интерес молодежи к платформенной занятости так: «В активную экономическую жизнь вступают представители поколения зумеров, для которых принятые у старших поколений стереотипы постоянной занятости и работы по найму не столь актуальны. Временные и гибкие рабочие места больше не кажутся чем-то неправильным, компании все чаще нанимают независимых подрядчиков вместо штатных сотрудников».

По данным Qugo, средняя зарплата по России у мужчин в феврале 2022 года составила 21457 рублей. Женщины в среднем заработали по 16851 рублей. В список самых высокооплачиваемых предложений по России за 2022 год вошли специалист по программированию и разработке ПО, виртуальный помощник в поиске и обработке информации, специалист по грузоперевозкам и в сфере крупного строительства, ремонта автомобилей и эксперты по оказанию юридической помощи.

«Сейчас самозанятые особенно востребованы в службах доставки, такси, EdTech, строительстве, ритейле, складской логистике и управляющих компаниях. В ближайшее время мы ждем увеличения спроса на самозанятых в сфере креативных индустрий. Ряды самозанятых пополнят нынешние фрилансеры: маркетологи, дизайнеры, иллюстраторы, пиарщики, журналисты, HR-специалисты и так далее. Другими словами, станет востребован не только самозанятый линейный персонал, как сегодня („синие воротнички“), а более квалифицированные исполнители — „белые воротнички“», — прокомментировал Игорь Знак.

Платформа для самозанятых Qugo запустилась в ноябре 2020 года. Компания помогает автоматизировать расчеты между заказчиками и исполнителями заданий.