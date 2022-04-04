Потепление до +17 пообещали новосибирцам

© Кирилл Канин
Потепление до +17 пообещали новосибирцам
04 Апр 2022, 16:12

В Новосибирскую область придет потепление до +17 градусов 5 апреля. Синоптики прогнозируют небольшую облачность.

Днем 5 апреля в Новосибирской области потеплеет до +17 градусов. Осадков не будет, лишь небольшая облачность. 6 апреля температура опустится до +7…+12, а 7 апреля ожидается +5…+10, сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

«7 апреля днем в отдельных районах пройдут небольшие дожди», — отметили синоптики, добавив, что 8 апреля выпадет мокрый снег.

Ночью 5 апреля столбик термометра опустится до -1…+4, 6 апреля прогнозируют +1…+6, 7 апреля — до -3.


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