Уголовное дело возбуждено в Горном Алтае из-за гибели девочки-сноубордистки

© vk.com/altai04.sledcom
Уголовное дело возбуждено в Горном Алтае из-за гибели девочки-сноубордистки
04 Апр 2022, 15:19

В Республике Алтай по факту гибели несовершеннолетней на горнолыжной трассе возбуждено уголовное дело, сообщает СК по региону.

По данным следствия, инцидент с гибелью ребенка произошел 2 апреля. В этот день 41-летний мужчина приехал с 14-летними дочерьми на Семинский перевал для катания на сноубордах.

«Во время спуска на горнолыжной трассе, в результате неисполнения должностными лицами ООО «Учебно-тренировочный центр «Семинский перевал» обязательных требований по обеспечению безопасности жизни и здоровья посетителей, их информационного обеспечения, одна из девочек съехала на неподготовленный участок горного склона, упав вниз головой в снежный покров, из которого не смогла самостоятельно выбраться, в результате чего наступила ее смерть на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательственной базы, установление всех обстоятельств произошедшего. В частности следователями проверяются условия содержания горнолыжной трассы, изымаются документы, допрашиваются сотрудники коммерческой организации, свидетели и очевидцы, назначены экспертизы.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Психолог Евгения Дашкова: «Сейчас время, когда помогают социальные связи или посидеть в кипятке» Психолог Евгения Дашкова: «Сейчас время, когда помогают социальные связи или посидеть в кипятке»
Последние материалы
04 Апр, 16:12
Потепление до +17 пообещали новосибирцам
04 Апр, 15:19
Уголовное дело возбуждено в Горном Алтае из-за гибели девочки-сноубордистки
04 Апр, 13:43
Новосибирск вошел в топ-10 городов с наибольшим интересом к самозанятости
04 Апр, 11:39
«Новый фокус»: хакасские омоновцы отказались ехать в Украину
04 Апр, 11:18
«Экономочка»: какие прокладки предложили россиянкам взамен зарубежных брендов
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования