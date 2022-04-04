Уголовное дело возбуждено в Горном Алтае из-за гибели девочки-сноубордистки

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В Республике Алтай по факту гибели несовершеннолетней на горнолыжной трассе возбуждено уголовное дело, сообщает СК по региону.

По данным следствия, инцидент с гибелью ребенка произошел 2 апреля. В этот день 41-летний мужчина приехал с 14-летними дочерьми на Семинский перевал для катания на сноубордах.



«Во время спуска на горнолыжной трассе, в результате неисполнения должностными лицами ООО «Учебно-тренировочный центр «Семинский перевал» обязательных требований по обеспечению безопасности жизни и здоровья посетителей, их информационного обеспечения, одна из девочек съехала на неподготовленный участок горного склона, упав вниз головой в снежный покров, из которого не смогла самостоятельно выбраться, в результате чего наступила ее смерть на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательственной базы, установление всех обстоятельств произошедшего. В частности следователями проверяются условия содержания горнолыжной трассы, изымаются документы, допрашиваются сотрудники коммерческой организации, свидетели и очевидцы, назначены экспертизы.