Школьные обеды дорожают почти в два раза в Забайкалье

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Школьные обеды дорожают почти в два раза в Забайкалье
05 Апр 2022, 07:10

В Забайкалье школьные обеды могут подорожать почти в два раза. Чиновники задумались над пересмотром содержания питания.

«У нас определена сумма на питание ребенка в школе в 86,45 рублей для того, чтобы кормить ребенка в день, а сегодня в связи с удорожанием продуктов в эту сумму сложно вписаться, — заявила и.о. министра образования края Татьяна Клименко во время прямого эфира в аккаунте регионального правительства во „ВКонтакте“. — Предприниматели представили [данные], что стоимость может колебаться от 120 до 180 рублей. Реально требуются какие-то действия со стороны всех заинтересованных структур, чтобы выровнять эту ситуацию. Либо держать цены на приобретение продуктов на каком-то минимуме, либо пересматривать вообще содержании питания детей».

На питание детей из малообеспеченных семей, по словам Клименко, выделяется 45 рублей в день.

«Обострилась проблема питания в связи со всеми происходящими событиями, с увеличением цен на продукты, с поставкой продуктов», — отметила и.о. министра.


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