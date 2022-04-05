Новый начальник земельного управления назначен в мэрии Новосибирска

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Управление по земельным ресурсам мэрии Новосибирска возглавил Вячеслав Зарубин. Эту должность занимал Александр Савоськин.

Заместителем начальника департамента земельных имущественных отношений в должности начальника управления по земельным ресурсам мэрии назначен Вячеслав Зарубин. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть 5 апреля на аппаратном совещании.

«Практически весь свой трудовой путь работает в структурах мэрии, поэтому хорошо знаком», — отметил Локоть.



Зарубин, в частности, был замначальника отдела организации кадастровых работ мэрии.

Прежде должность главы управления занимал Александр Савоськин. Он был назначен в 2019 году на место Юрия Кузнецова, который в марте 2021-го получил условный срок по по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) за махинации с земельными участками.

Кроме того, Локоть представил нового председателя комитета муниципальной жилищной инспекции Сергея Верещака. Он был начальником организационно-контрольного отдела департамента энергетики и ЖКХ.