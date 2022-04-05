Красноярец расстрелял коллегу во время конфликта на работе

Тело мужчины обнаружено на окраине Канска. Как удалось выяснить следователям, он был убит коллегой.

По данным СК РФ по Красноярскому краю, убийство произошло 2 апреля. По подозрению в совершении преступления задержан 32-летний местный житель.



«2 апреля подозреваемый на почве возникших разногласий в работе, находясь в помещении СТО в городе Канске, произвел в потерпевшего не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия, причинив ранения в области спины, живота и конечностей. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Затем, чтобы скрыть преступление, он вывез тело мужчины на окраину города Канска.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), подозреваемый арестован.