Красноярец расстрелял коллегу во время конфликта на работе

05 Апр 2022, 07:59

Тело мужчины обнаружено на окраине Канска. Как удалось выяснить следователям, он был убит коллегой.

По данным СК РФ по Красноярскому краю, убийство произошло 2 апреля. По подозрению в совершении преступления задержан 32-летний местный житель.

«2 апреля подозреваемый на почве возникших разногласий в работе, находясь в помещении СТО в городе Канске, произвел в потерпевшего не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия, причинив ранения в области спины, живота и конечностей. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Затем, чтобы скрыть преступление, он вывез тело мужчины на окраину города Канска.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), подозреваемый арестован. 


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