«Спрятал в подвале»: похитивший школьницу житель Алтая пойдет под суд

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В Алтайском крае перед судом предстанет похититель 12-летней девочки. Мужчину обвинили в том, что он держал школьницу в подвале своего дома, пристегнув цепью, а чтобы скрыть следы преступления, инсценировал ее утопление.

Управление СК по Алтайскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Бийского района. Его обвиняют по пунктам «в, д» ч. 2 ст. 126 УК (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ч. 1 ст. 119 УК (угроза убийством), сообщили в пресс-службе ведомства 5 апреля.

По версии следствия, днем 31 июля 2021 года в одном из сел мужчина увидел 12-летнюю девочку, проезжавшую на велосипеде по проселочной дороге. С силой толкнув ребенка, нападавший связал ей руки и ноги, а затем надел на нее мешок. Обвиняемый погрузил девочку в прицеп, на котором перевез ее к своему дому и спрятал в подвале. Там он удерживал похищенную, пристегнув цепью.

«С целью сокрытия следов преступления, обвиняемый привез на берег реки вещи потерпевшей и мобильный телефон, сымитировав ее утопление. Несколько дней он удерживал девочку в подвале, угрожая убить», — уточнили в СК.

Узнав, что ребенка начали искать полиция, СК и волонтеры, похититель отпустил школьницу, а сам скрылся. Мужчину искали несколько дней и задержали 12 августа в Республике Алтай, после того, как его опознал местный житель.

Похититель полностью признал вину. Дело направили в суд.