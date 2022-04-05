Житель Кузбасса надругался над девочкой и снимал ее

05 Апр 2022, 08:53

Житель Кузбасса признан виновным в сексуальном насилии над ребенком и изготовлении порнографии. Он получил 12,5 лет колонии.

53-летний житель Кемеровской области общался с соседкой, у которой была несовершеннолетняя дочь. Девочка бывала у него в гостях, рассказали в СК РФ по Кузбассу.

«Мужчина, воспользовавшись малолетним возрастом девочки, совершил в отношении нее иные действия сексуального характера, — рассказали в ведомстве. — Через несколько дней девочка рассказала о поведении мужчины матери, которая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. Мужчину задержали, у него были изъяты два мобильных телефона и планшетный компьютер».

Эксперты восстановили удаленные с гаджетов файлы и узнали, что мужчина делал интимные фото.

Уголовное дело возбудили по пункту «б» ч. 4 ст. 132 УК (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и по двум эпизодам по пункту «в» ч. 2 ст. 242.2 УК (изготовление порнографических материалов, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Мужчина признал вину. Суд приговорил его к 12,5 годам колонии строгого режима.


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