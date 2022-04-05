«Пережить травму разрыва с кровными родителями»: сибиряков призвали поддержать поиск наставников для детей-сирот

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Детский благотворительный фонд «Солнечный город» в седьмой раз проведет акцию «День заботы за день работы». Сибирякам предлагают пожертвовать стоимость нескольких своих рабочих часов на поиск и сопровождение наставников — взрослых волонтеров, которые помогают подросткам из детских домов адаптироваться к жизни.

Благотворительный фонд «Солнечный город» запустит традиционную акцию «День заботы за день работы» 11 апреля. Участникам предлагают перевести стоимость нескольких своих рабочих часов на поиск, обучение и сопровождение наставников для подростков из детских домов в 20 регионах России: Новосибирске, Екатеринбурге, Калининграде, Томске, Нижнем Новгороде, Перми, Иркутске, Уфе, Иванове, Красноярске, Оренбурге, Кирове, Чите, Рязани, Барнауле, Чебоксарах, Челябинске, Воронеже, Горно-Алтайске и Кемерове, сообщили фонде.

По данным Федерального банка о детях-сиротах, в детских домах страны находится около 25 тыс. подростков от 11 до 18 лет, которые ждут свою новую семью. Но таких детей реже усыновляют или берут под опеку, чем ребят младшего возраста.

«Наставничество» — проект для подростков, находящихся в детских домах. Наставник — это взрослый волонтер, который искренне интересуется жизнью ребенка, поддерживает его, помогает адаптироваться к реальной жизни и не дает остаться наедине со своими проблемами после выпуска из детского дома или до того момента, пока ребенок не найдет семью.

«В детском доме у детей нет ничего своего, и речь не про одежду или мебель. Речь про общее пространство, про выстроенные правила и систему. Как правило, рядом с ребятами нет еще и близкого взрослого, который может поддержать и помочь пережить травму разрыва с кровными родителями, восстановить доверие к окружающему миру. Таким человеком может стать наставник, — рассказала директор „Солнечного города“ Марина Аксёнова. — В этом году мы решили не отменять акцию, потому что „День заботы“ — это хороший повод объединиться. Да, сейчас каждый из нас в какой-то мере ощутил, насколько это тяжело — когда ты испытываешь неопределенность и страх за свое будущее. Дети из детских домов живут с этим чувством постоянно».

Чтобы в 2022 году проект продолжил работать, и еще 500 подростков нашли своих старших друзей, а уже существующие пары регулярно поддерживали психологи и кураторы, нужно 20 млн рублей — по 1 млн на каждый город программы.



Наставником может стать любой желающий старше 24 лет. Проект начинал свою работу именно в Новосибирске, а сейчас продолжается и в других регионах. Создано уже 905 пар наставник-подопечный, в том числе, 143 пары — в Новосибирске.

Во «Вконтакте» будет вестись текстовая трансляция акции, где каждый в режиме реального времени сможет следить за результатом сбора и поближе познакомиться с участниками и командой проекта «Наставничество» Кроме того, пользователи сети смогут стать участниками флешмоба и через приложение «Рассказать друзьям» разместить на своей странице открытку о том, что они считают заботой.

Весь день сайте деньзаботы.рф также будет работать калькулятор, на котором можно посчитать определить стоимость своего рабочего часа или нескольких и перевести соответствующую сумму.

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