Подтопления дорог начались в Новосибирской области
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Несколько переливов талых вод через дороги зафиксировано в Новосибирской области.
Три перелива произошло Карасукском районе и два — в районе населенных пунктов Чик и Шагалово, сообщают «Вести Новосибирск» со ссылкой на ТУАД. Везде ведутся работы по ликвидации подтоплений
Всего с начала паводкоопасного периода зарегистрировано 12 случаев перелива воды и выхода воды на проезжую часть и обочину
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