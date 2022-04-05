Подтопления дорог начались в Новосибирской области

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Несколько переливов талых вод через дороги зафиксировано в Новосибирской области.

Три перелива произошло Карасукском районе и два — в районе населенных пунктов Чик и Шагалово, сообщают «Вести Новосибирск» со ссылкой на ТУАД. Везде ведутся работы по ликвидации подтоплений



Всего с начала паводкоопасного периода зарегистрировано 12 случаев перелива воды и выхода воды на проезжую часть и обочину