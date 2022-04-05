Родственники арестованного кузбасского правозащитника подали заявление о доведении его до самоубийства

© youtube.com. Владимир Тараненко

В Следственный комитет передано заявление о доведении до самоубийства правозащитника Владимира Тараненко, находящегося в кемеровском СИЗО. Его обвиняют в вымогательстве, его родственники говорили о пыточных условиях содержания.

Тетя Владимира Тараненко подала заявление в Следственный комитет о том, что сотрудники СИЗО-1 могут доводить его до самоубийства. Это следует из ответа замначальника ГУФСИН по Кемеровской области Евгения Романова на жалобу тети по условиям содержания правозащитника (копия имеется в распоряжении Тайги.инфо).

Романов утверждает, что Тараненко 28 раз привлекался к дисциплинарной ответственности в СИЗО-1 и «все взыскания наложены законно и обоснованно». Он также счел законными все процедуры досмотра, применяемые к правозащитнику: «Досмотр сигарет путем их переламывания не противоречит указанной норме законодательства».

Кировский районный суд Кемерова начал рассматривать дело Владимира Тараненко, обвиняемого в вымогательстве (ч. 2 ст. 163 УК). Об аресте Владимира и его коллеги по проекту «Сибирь правовая» Дмитрия Камынина стало известно в январе 2021 года. В феврале Тараненко перевели в карцерную камеру СИЗО-1, в которой, по его словам, над ним издевались сотрудники учреждения.

На одно из свиданий со своей тетей Владимир Тараненко пришел с кровоподтеками на руках и лице. Она предполагала, что к нему могли применять пытки, чтобы получить доступ к youtube-каналу «Сибири правовой», на котором опубликованы интервью с бывшими заключенными о применении пыток в исправительных учреждениях, а к уголовному преследованию правозащитника причастны сотрудники ФСБ.

На скамье подсудимых, помимо Тараненко, оказался его знакомый Андрей Лихачёв. Он не был причастен к деятельности «Сибири правовой».

Коллегу Тараненко Дмитрия Камынина арестовали в декабре 2020 года по обвинению в хранении наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК). Во время задержания его избили сотрудники полиции, рассказывал правозащитник. Находясь в кемеровском СИЗО-1, Камынин объявил голодовку после угроз «пресс-хатой». В ноябре 2021 года он рассказал о «пыточном карцере» в подвале СИЗО-1 — по его словам, начальник оперативно-режимного отдела учреждения использует камеру для «прожима неугодных заключенных».

В начале января 2022 года Камынина выпустили из СИЗО, но его задержали сразу на выходе из изолятора по новому уголовному делу, возбужденному по статье о вымогательстве. Якобы в 2017 году Камынин с неустановленными лицами требовали у кемеровчанки несуществующий долг в размере 20 тыс. рублей, а она потом отдала почему-то 200 тыс. рублей. Суд снова арестовал его по ходатайству следствия.