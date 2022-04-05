Почтовых голубей и собак не пустили в Монголию

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Россельхознадзор пресек незаконный вывоз породистых собак и почтовых голубей в Монголию. Задержанные возвращены в Россию.

4 апреля на пункте пропуска МАПП «Кяхта» государственными инспекторами Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии совместно с таможенной службой был пресечен вывоз из России в Монголию животных и птиц без ветеринарных сопроводительных документов.



«Граждане Монголии на легковом автомобиле пытались перевезти через границу шесть живых почтовых голубей, упакованных в картонную коробку, а двух собак породы йоркширский терьер поместили в бардачок автомобиля», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении граждан Монголии были возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ с наложением штрафа (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства). Задержанные животные и птицы возвращены на территорию России.