Студентов НГУ зовут на работу в ФСБ

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Студентов НГУ зовут на работу в ФСБ
05 Апр 2022, 10:55

Студентов Новосибирского государственного университета позвали на работу в Федеральную службу безопасности (ФСБ). Их просят обращаться в центр развития карьеры.

Студенты НГУ получили письмо от центра развития карьеры вуза с приглашением на работу в ФСБ. Ведомство «заинтересовано» в рассмотрении кандидатов среди четверокурсников бакалавриата и второкурсников магистратуры.


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