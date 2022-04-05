Студентов НГУ зовут на работу в ФСБ

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Студентов Новосибирского государственного университета позвали на работу в Федеральную службу безопасности (ФСБ). Их просят обращаться в центр развития карьеры.

Студенты НГУ получили письмо от центра развития карьеры вуза с приглашением на работу в ФСБ. Ведомство «заинтересовано» в рассмотрении кандидатов среди четверокурсников бакалавриата и второкурсников магистратуры.