Строительство кампуса Новосибирского госуниверситета. Фото
© Роман Шурупов
Строители продолжают возводить кампус «мирового уровня» Новосибирского государственного университета (НГУ) на месте снесенного общежития №3. Объект планируют сдать в 2024 году.
Новый кампус НГУ возводят на месте снесенного студенческого общежития №3. В паспорте объекта указано, что его планируют сдать в третьем квартале 2024 года. При этом в марте 2021-го заявлялось, что основной объем работ должны выполнить до конца 2023-го.
В кампусе предусмотрены учебный корпус и досуговый центр физматшколы НГУ на 625 учащихся, а также два блока общежитий на 690 мест.
Подрядчиком названо ООО «СК Экострой», техническим заказчиком — ООО «Юнистрой». Их ИНН не указаны.
Фото Романа Шурупова
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