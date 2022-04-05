Строительство кампуса Новосибирского госуниверситета. Фото

© Роман Шурупов

Строители продолжают возводить кампус «мирового уровня» Новосибирского государственного университета (НГУ) на месте снесенного общежития №3. Объект планируют сдать в 2024 году.

Новый кампус НГУ возводят на месте снесенного студенческого общежития №3. В паспорте объекта указано, что его планируют сдать в третьем квартале 2024 года. При этом в марте 2021-го заявлялось, что основной объем работ должны выполнить до конца 2023-го.



В кампусе предусмотрены учебный корпус и досуговый центр физматшколы НГУ на 625 учащихся, а также два блока общежитий на 690 мест.

Подрядчиком названо ООО «СК Экострой», техническим заказчиком — ООО «Юнистрой». Их ИНН не указаны.

Фото Романа Шурупова