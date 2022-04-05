Как новосибирцы разделяют мусор: «Это вообще жесть». Видео

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В Новосибирске прошла акция «Зеленая белка» по сбору отходов для переработки. Тайга.инфо провела день с волонтерами.

В 19 точках Новосибирска прошла первая в 2022 году весенняя экологическая акция «Зеленая белка». Волонтеры инициативной группы «Живая земля» ежемесячно организуют пункты сбора и сортировки отходов.

Принять участие может каждый желающий помочь окружающей среде. Весь собранный мусор отправляют на переработку новосибирским заводам и другим предприятиям в России.

«Тайга.Инфо» на один день погрузилась в мир «Зелёных белок», чтобы показать, как собирают мусор, и помочь разобраться тем, кто только хочет начать сортировать отходы.

Видео Романа Шуропова, Татьяны Быковой и Елизаветы Погодаевой