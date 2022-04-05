Стрела строительного крана упала на мужчину в Новосибирской области
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В новосибирском селе Верх-Тула на мужчину упала стрела строительного крана. Он погиб. Следственный комитет начал проверку.
Стрела крана упала на 30-летнего мужчину на строительной площадке в селе Верх-Тула, сообщили в пресс-службе управления СК по Новосибирской области 5 апреля.
По данным следствия, трагедия произошла 2 апреля. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.
Следственный комитет начал проверку.
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