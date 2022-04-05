Стрела строительного крана упала на мужчину в Новосибирской области

© pixabay.com
Стрела строительного крана упала на мужчину в Новосибирской области
05 Апр 2022, 13:12

В новосибирском селе Верх-Тула на мужчину упала стрела строительного крана. Он погиб. Следственный комитет начал проверку.

Стрела крана упала на 30-летнего мужчину на строительной площадке в селе Верх-Тула, сообщили в пресс-службе управления СК по Новосибирской области 5 апреля.

По данным следствия, трагедия произошла 2 апреля. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Следственный комитет начал проверку.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Психолог Евгения Дашкова: «Сейчас время, когда помогают социальные связи или посидеть в кипятке» Психолог Евгения Дашкова: «Сейчас время, когда помогают социальные связи или посидеть в кипятке»
Последние материалы
05 Апр, 15:37
Цены на хлеб в Бурятии выросли после обещаний губернатора-единоросса не допустить этого
05 Апр, 15:25
Внук экс-главы Читы погиб при «спецоперации» в Украине
05 Апр, 14:55
Где дешевле всего купить овощи в Новосибирске: Тайга.инфо начинает еженедельный мониторинг цен
05 Апр, 13:12
Стрела строительного крана упала на мужчину в Новосибирской области
05 Апр, 12:11
«Пережить травму разрыва с кровными родителями»: сибиряков призвали поддержать поиск наставников для детей-сирот
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования