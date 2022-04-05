Внук экс-главы Читы погиб при «спецоперации» в Украине

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25-летний внук бывшего мэра Читы Анатолия Михалёва погиб при «спецоперации» в Украине. Его представили к звезде Героя России.

«Хочу рассказать вам про еще одного героя забайкальца. Егор Александрович Секержитский, старший лейтенант, командир мотострелковой роты, погиб от пули», — сообщил на своей странице во «Вконтакте» губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Молодому человеку было 25 лет. Похоронят Егора Секержитского 5 апреля. Где именно, Осипов не уточнил. Глава региона также подчеркнул, что погибшего представят к звезде Героя России.

Егор Секержитский учился в читинской школе № 49. Состоял в рядах юнармии Забайкалья, нес «Вахту Памяти» на Посту №1 у Вечного огня на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев.

По данным газеты «Вечорка», Егор Секержитский — сын заместителя председателя комитета городского образования Читы Марины Секержитской и внук бывшего мэра столицы Забайкалья Анатолия Михалева.